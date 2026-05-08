Falcone | Gemitaiz mi ha salvato Il videomessaggio del portiere commuove il rapper

In un videomessaggio che ha fatto il giro dei social, il portiere ha dichiarato che Gemitaiz gli ha salvato la vita. La testimonianza è stata condivisa pubblicamente nel corso di una puntata di un podcast, dove il rapper si è raccontato e ha parlato del suo percorso. La conversazione ha suscitato molta attenzione tra gli ascoltatori, che hanno apprezzato la sincerità del musicista. La discussione si è sviluppata in modo naturale e senza filtri, attirando commenti di vari utenti.

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Gemitaiz si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ). In questo estratto il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha raccontato quanto la musica del rapper sia stata d'aiuto nel superare un momento buio della sua adolescenza, quando da Roma si spostò a Genova per giocare nella Samp: "Lontano dalla mia famiglia mi sentivo solo, le canzoni di Gem mi hanno salvato". I due oggi sono molto amici.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Falcone: "Gemitaiz mi ha salvato". Il videomessaggio del portiere commuove il rapper Notizie correlate Sfollato a 93 anni sotto il cielo di fuoco del monte Faeta, la carezza di Athos a chi lo ha salvato dalle fiamme: “Mi commuove la bontà”San Giuliano Terme, 2 maggio 2026 - “Ho visto una bontà, e questa è la bontà di un’Italia che vorrei vedere così”. Angelina Mango si commuove sul palco e fa un toccante discorso: “Marta mi ha salvato la vita” – VIDEODurante il concerto del suo nuovo tour, Angelina Mango si commuove sul palco e fa una dedica speciale a Marta Donà.