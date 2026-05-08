Fagotti Gemelli | Per cancro ovaio sintomi vaghi riconoscerli presto può fare differenza

Un esperto ha spiegato che i sintomi del tumore ovarico sono spesso poco chiari e difficili da individuare, il che può complicare il riconoscimento tempestivo della malattia. La diagnosi precoce rappresenta una sfida, poiché i segnali iniziali tendono a essere generici e poco specifici. La difficoltà nel distinguere questi sintomi può influenzare i tempi di intervento e il percorso di cura.

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Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - "I sintomi del tumore ovarico sono molto vaghi e questo rappresenta uno dei principali problemi nella diagnosi precoce. E proprio perché i segnali iniziali possono essere facilmente confusi con disturbi intestinali o vescicali, molte donne arrivano alla diagnosi quando la malattia è già in fase avanzata. Tra i sintomi più frequenti ci sono gonfiore addominale, senso di peso, dolore pelvico, alterazioni intestinali o bisogno frequente di urinare. Non bisogna sottovalutare questi segnali. È importante avviare rapidamente un percorso diagnostico". Così all'Adnkronos Salute Anna Fagotti, direttrice...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fagotti (Gemelli): "Per cancro ovaio sintomi vaghi, riconoscerli presto può fare differenza" Notizie correlate Una firma che può davvero fare la differenzaIl 5x1000 rappresenta uno degli strumenti più semplici ed efficaci attraverso cui i cittadini possono sostenere il mondo del sociale senza alcun... Gli Stati Uniti continuano a fare i vaghi sui propri obiettivi in IranTrump aveva fatto intendere che lo scopo fosse rovesciare il regime, ora il segretario alla Difesa Pete Hesgeth dice di no Martedì poco dopo le 14...