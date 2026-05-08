L'agente Zahavi è stato visto in Italia, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, in un blitz che riguarda l’Inter. La visita è stata segnalata recentemente, senza ulteriori dettagli ufficiali. Seguiranno aggiornamenti sui movimenti e le trattative legate ai nerazzurri.

di Andrea Greco Fabrizio Romano sull’Inter: «Blitz dell’agente Zahavi in Italia.». Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il mercato dei parametri zero entra nel vivo e, come spesso accade, i nomi accostati ai nerazzurri fanno sognare la tifoseria. Secondo quanto riportato dall’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, giornalista di fama internazionale noto per il suo celebre “Here we go”, ci sono importanti novità riguardanti il futuro di due pilastri del calcio mondiale: David Alaba e Robert Lewandowski PAROLE – «La missione di Zahavi, agente di Lewandowski e Alaba, è diventata di dominio pubblico, il blitz c’è stato ad inizio settimana.🔗 Leggi su Internews24.com

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