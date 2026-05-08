Fabbriche dismesse niente Imu solo se costruite per essere vendute | vittoria a metà del Comune di Corciano

La Corte di giustizia tributaria ha respinto il ricorso di una società proprietaria di una struttura industriale dismessa a Corciano, confermando l’obbligo di pagamento dell’Imu sugli immobili industriali non più in uso. La decisione riguarda un avviso di accertamento per un importo di 57.000 euro e stabilisce che gli immobili dismessi devono versare la tassa, a meno che siano stati costruiti esclusivamente per essere venduti.

Immobili industriali dismessi, l’Imu si deve pagare. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria rigettando il ricorso della società proprietaria di una struttura industriale di Corciano, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento per 57.461 euro relativo all’anno 2019 emesso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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