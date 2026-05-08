Export oltre la crisi e spinta ai consumi delle famiglie | le nuove previsioni economiche

Le previsioni economiche per la provincia di Forlì-Cesena indicano un ritorno alla crescita nel 2026, secondo gli ultimi scenari elaborati a aprile. Si prevede un aumento delle esportazioni che supera i livelli pre-crisi e una ripresa dei consumi delle famiglie. Questi dati sono stati diffusi dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio della Camera di commercio della Romagna. La situazione si presenta come un miglioramento moderato rispetto agli anni precedenti.

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Un futuro all’insegna della stabilità cauta per la provincia di Forlì-Cesena. Secondo gli ultimi Scenari Prometeia di aprile, elaborati dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio della Camera di commercio della Romagna, il 2026 si prospetta come un anno di crescita moderata, con.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Export e consumi in affanno, la crisi dell’industria continuaLa crisi dell'industria italiana non è finita: per Confindustria lo scenario peggiora, soprattutto per alcuni settori come auto e moda. Grana Padano DOP, consumi ed export in crescita All’estero va oltre il 50% della produzioneL’assemblea generale del Consorzio Tutela Grana Padano ha preso atto con tante soddisfazioni e qualche preoccupazione dei risultati raggiunti nel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elettrotecnica ed elettronica trainano, ma la crisi internazionale resta l’incognita; Agroalimentare, nel 2025 export oltre i 70 miliardi: la tenuta del settore tra filiera e sostenibilità; Trasporti, energia, export la crisi di Hormuz pesa sulle imprese piemontesi; Oro, la febbre cresce ancora. Sei aziende su 10 in ginocchio e novanta chiuse da gennaio. Picco della cassa integrazione. Agroalimentare, nel 2025 export oltre i 70 miliardi: la tenuta del settore tra filiera e sostenibilitàSecondo i dati di The European House - Ambrosetti, le esportazioni sono cresciute, malgrado la flessione (-4,5%) degli Stati Uniti, dovute ai dazi ... corriere.it Trasporti, energia, export la crisi di Hormuz pesa sulle imprese piemontesiNoli raddoppiati, carburante in aumento e rotte stravolte: la crisi colpisce l’export e alimenta l’inflazione. Le aziende chiedono interventi ... torino.repubblica.it CONFINDUSTRIA IMPERIA PRESENTA LE CIFRE DELL’EXPORT GLOBALE DELLE IMPRESE DEL LUSSO DELLA PROVINCIA. "UN MERCATO IMPORTANTE DA OLTRE 200 MILIONI DI FATTURATO" / FOTO E VIDEO - facebook.com facebook Petrolio, Usa verso un freno all’export Ecco perché il rischio oggi è concreto Oltreoceano prezzi alla pompa su di oltre il 50% con la guerra: rincari più forti che nel resto del G7, ai quali Trump potrebbe voler rimediare a modo suo @sole24ore #OOTT x.com