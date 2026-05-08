Export oltre la crisi e spinta ai consumi delle famiglie | le nuove previsioni economiche

Da forlitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni economiche per la provincia di Forlì-Cesena indicano un ritorno alla crescita nel 2026, secondo gli ultimi scenari elaborati a aprile. Si prevede un aumento delle esportazioni che supera i livelli pre-crisi e una ripresa dei consumi delle famiglie. Questi dati sono stati diffusi dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio della Camera di commercio della Romagna. La situazione si presenta come un miglioramento moderato rispetto agli anni precedenti.

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Un futuro all’insegna della stabilità cauta per la provincia di Forlì-Cesena. Secondo gli ultimi Scenari Prometeia di aprile, elaborati dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio della Camera di commercio della Romagna, il 2026 si prospetta come un anno di crescita moderata, con.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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