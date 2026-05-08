Una donna e la sua nuora sono state rinviate a giudizio in relazione a un testamento riguardante un hotel di lusso. Il documento è stato modificato pochi giorni prima della nomina di un nuovo amministratore, portando a dubbi sulle motivazioni di tale cambiamento. La versione aggiornata del testamento esclude i figli dalla gestione dell'hotel, suscitando interrogativi sulla validità delle modifiche apportate.

? Punti chiave Come è stato modificato il testamento pochi giorni prima dell'amministratore?. Perché la nuova gestione esclude i figli dal controllo dell'hotel?. Chi ha approfittato della fragilità fisica dell'imprenditore di 86 anni?. Quali conseguenze avrà il processo sulla stabilità dell'Excelsior Palace?.? In Breve Testamento 2016 ad Acireale sostituisce le disposizioni scritte nel 2007.. Nuove volontà escludono i figli Roberto e Rosalia Ponte dalla governance.. Documento firmato pochi giorni prima della richiesta di amministratore di sostegno.. Conflitto gestionale coinvolge Rosella Castorina Ponte nel settore turistico di Taormina.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Excelsior Palace: vedova e nuora a giudizio per il testamento di Ponte

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