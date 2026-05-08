Una proposta arrivata tardi ha portato all'avvio di una trattativa privata riguardante gli ex studi di Papigno, con Roma che ha avanzato l'offerta. La questione riguarda anche chi sarà chiamato a presiedere la commissione tecnica incaricata di valutare la proposta romana. La procedura prevede che, nonostante il termine scaduto, la proposta possa comunque essere considerata valida attraverso un percorso di trattativa privata.

? Punti chiave Chi presiederà la commissione tecnica incaricata di valutare l'offerta romana?. Come può una proposta tardiva diventare una trattativa privata valida?. Quali sono i dettagli del progetto per il recupero degli studios?. Perché il Comune ha scelto una norma del 1924 per procedere?.? In Breve Commissione tecnica guidata da Federico Nannurelli, Grazia Marcucci e Angelo Baroni valuta l'offerta.. Gestione prevista per massimo 30 anni secondo le linee guida della concessione comunale.. Sito storico ha ospitato set di La vita è bella e Pinocchio.. Procedura avviata tramite articolo 41 del regio decreto 827 del 1924.. Una società con sede in via Tivoli a Roma ha presentato un’offerta per il complesso in via Carlo Neri a Papigno, aprendo una nuova fase per gli ex studios.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex studios di Papigno: proposta da Roma e via alla trattativa privata

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