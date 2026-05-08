Ex Icos sopralluogo del questore Vinci alle nuove strutture per la polizia

Il questore ha effettuato un sopralluogo nelle nuove strutture destinate alla polizia di Stato, che si estendono su circa 1.300 metri quadri distribuiti su due livelli. Gli spazi sono stati progettati per rispondere alle esigenze operative e funzionali del corpo di polizia. La visita si è focalizzata sulla verifica degli ambienti e delle infrastrutture recentemente realizzate, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui risultati del controllo.

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