Una persona è fuggita da una struttura di Imola ed è stata successivamente condannata a tre anni e quattro mesi di reclusione. Per l’accusa di tentato omicidio di una vigilessa, investendola mentre tentava di scappare, è stato invece assolto con la motivazione che il fatto non sussiste. La sentenza è stata emessa in seguito al processo presso il tribunale competente.

Per l’accusa più grave, quella di avere tentato di uccidere una vigilessa investendola durante la fuga, è stato assolto "perché il fatto non sussiste". La ricettazione dell’auto usata per scappare è stata invece riqualificata in furto. Il resto delle contestazioni – evasione, resistenza e danneggiamenti – è rimasto intatto. E così ieri mattina, al termine del rito abbreviato, il gup Corrado Schiaretti ha condannato a una pena finale di 3 anni e 4 mesi di reclusione il 37enne di origine albanese Saljon Dervishi bloccato la sera del 3 dicembre scorso al termine di una rocambolesca fuga a Casola Valsenio dopo essere evaso da una struttura di Imola nella quale si trovava ai domiciliari per maltrattamenti e lesioni sulla compagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Evase da una struttura imolese. Condannato a 3 anni e 4 mesi

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