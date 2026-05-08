? Domande chiave Come può un difetto fisico trasformarsi in un super potere?. Chi è l'attrice che farà da ponte tra realtà e cartoni?. Perché la produzione ha scelto di unire live action e animazione?. Cosa ha preparato il Giffoni Film Festival per questo debutto su RaiPlay?.? In Breve Regia animata di Andrea Castellani e live action di Paolo Turro.. Adattamento del libro scritto da Alberto Briganti presentato al Giffoni Film Festival.. Produzione di Movimenti Production e Ideacinema con supporto del MiC e Rai Kids.. Progetto basato sul superamento dei limiti fisici tramite una protesi metallica.. Dall’8 maggio la giovanissima attrice Eva Angilè approda su RaiPlay con la serie animata Le Storie di Becco di Rame in fattoria, un progetto che vede la ternana d’adozione protagonista di una cornice live action.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eva Angilè su RaiPlay: il debutto con Le Storie di Becco di Rame

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