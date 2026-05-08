Eurovision Song Contest 2026 il racconto italiano degli europei della musica| INTERVISTE

Maria Sole Pollio ha dichiarato che rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 suscita una sensazione di timore. L'articolo pubblicato da Il Difforme si concentra sul ruolo dell’Italia in questa edizione del concorso musicale europeo e include interviste relative alla partecipazione italiana. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e coinvolge diversi artisti italiani.

"Rappresentare l'Italia è una cosa che quasi fa paura a dirla ad alta voce" ci racconta Maria Sole Pollio alla vigilia dell'Eurovision Song Contest 2026 Un palco “cinque volte più grande di quello di Sanremo”e un’atmosfera sospesa tra spettacolo, musica e quel senso di identità europea che va ben oltre la competizione canora. L’Eurovision Song Conteststa per tornare, manca solo una settimana al12 maggio, data di esordio di questa edizione 2026 e i conduttori sono già pronti.Elettra Lamborghini e Gabriele Corsiracconteranno l’evento, mentreMaria Sole Polliosarà la spokesperson italiana: il volto che durante la finale assegnerà i punti della giuria nazionale agli artisti in gara.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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