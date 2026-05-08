Europa League finale Aston Villa Friburgo | fuori Nottingham Forest e Sporting Braga

Nella semifinale di Europa League, Aston Villa e Friburgo hanno superato rispettivamente Nottingham Forest e Sporting Braga, qualificandosi per la finale che si terrà mercoledì 20 maggio al Besiktas Park di Istanbul. La partita deciderà il vincitore del torneo europeo, con le due squadre pronte a sfidarsi in questa finale. La sfida tra le due formazioni è stata decisa nelle ultime fasi delle rispettive semifinali, con entrambe le squadre che hanno ottenuto la qualificazione sul campo.

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