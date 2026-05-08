Europa League Aston Villa-Nottingham Forest 4-0 | gol e highlights
Nella semifinale di ritorno di Europa League, l’Aston Villa ha battuto il Nottingham Forest con un punteggio di 4-0. Dopo aver perso all’andata, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato e a conquistare la qualificazione. La partita si è giocata senza ulteriori variazioni di risultato, evidenziando la netta differenza tra le due squadre nel corso del match.
L’Aston Villa ribalta lo 0-1 dell’andata e domina 4-0 il Nottingham Forest nella semifinale di ritorno di Europa League. In gol Watkins, Buendia su rigore e McGinn: il capitano ha fatto impazzire il Villa Park segnando una doppietta. Il prossimo 20 maggio a Istanbul la squadra di Emery sfiderà in finale il Friburgo. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Aston Villa-Nottingham Forest 4-0: gol e highlights | Europa League
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