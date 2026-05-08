Europa League Aston Villa-Nottingham Forest 4-0 | gol e highlights

Nella semifinale di ritorno di Europa League, l’Aston Villa ha battuto il Nottingham Forest con un punteggio di 4-0. Dopo aver perso all’andata, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato e a conquistare la qualificazione. La partita si è giocata senza ulteriori variazioni di risultato, evidenziando la netta differenza tra le due squadre nel corso del match.

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L’Aston Villa ribalta lo 0-1 dell’andata e domina 4-0 il Nottingham Forest nella semifinale di ritorno di Europa League. In gol Watkins, Buendia su rigore e McGinn: il capitano ha fatto impazzire il Villa Park segnando una doppietta. Il prossimo 20 maggio a Istanbul la squadra di Emery sfiderà in finale il Friburgo. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Europa League, Aston Villa-Nottingham Forest 4-0: gol e highlights Aston Villa-Nottingham Forest 4-0: gol e highlights | Europa League Notizie correlate Europa League, Nottingham Forest-Aston Villa 1-0: gol e highlightsLucas Digne, ma che combini? Al 67’ di Nottingham Forest-Aston Villa, semifinale di andata di Europa League, l'ex difensore della Roma si è reso... Aston Villa – Nottingham Forest 4-0 (4-1 complessivo): resoconto, risultato e gol mentre i Villans si assicurano un posto nella finale di Europa League2026-05-07 23:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aston Villa e Friburgo dilagano e si regalano la finale di Europa League: Nottingham e Braga ko; Nottingham Forest-Aston Villa dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streaming; Nottingham Forest - Aston Villa 1-0, andata semifinale Europa League: Chris Wood regala la vittoria al Forest; Aston Villa-Friburgo sarà la finale di Europa League; Crystal Palace-Rayo Vallecano quella di Conference League. Europa League, le formazioni ufficiali di Aston Villa-Nottingham Forest e Friburgo-BragaAston Villa-Nottingham Forest, Friburgo-Sporting Braga, ultimi novanta minuti per capire chi strapperà il pass per la finalissima di Europa League. tuttomercatoweb.com Aston Villa-Friburgo finale di Europa League: data, orario e come vederlaLa squadra inglese batte il Nottingham, i tedeschi mettono ko il Braga. Saranno loro a sfidarsi a Istanbul nell'atto conclusivo: i dettagli ... corrieredellosport.it Aston Villa e Friburgo volano in finale di Europa League: la squadra di Unai Emery ribalta il Nottingham al ritorno, il Friburgo fa altrettanto con il Braga. Chi vincerà - facebook.com facebook Si scrive Europa League, si legge Emery League: riuscirà a vincerla per la 5ª volta in carriera (1/8) x.com