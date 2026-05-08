Europa corre con i dati USA e il calo del greggio | ecco i motivi del rally

Le borse europee hanno concluso la settimana in positivo, spinte dai segnali di distensione in Medio Oriente e dalle speranze di una possibile conclusione del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Contestualmente, i prezzi del petrolio hanno subito un calo, contribuendo a rafforzare il clima di fiducia sui mercati finanziari. La correlazione tra i dati statunitensi e la diminuzione delle quotazioni del greggio ha avuto un ruolo chiave in questo movimento.

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Le Borse europee chiudono la settimana in rialzo sulla scia del nuovo scenario di distensione in Medio Oriente e delle attese su una possibile fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran, sebbene la situazione sia molto fragile. Il focus degli investitori in questa ottava è stato anche sulla stagione delle trimestrali che prosegue a pieno ritmo e sul dato clou americano relativo alla disoccupazione. Report lavoro USA migliore delle attese. L’US Bureau of Labor Statistics ha comunicato che, nel mese di aprile, l’occupazione nei settori non agricoli è aumentata di 115 mila unità, un dato superiore alle attese del consensus, ferme a +65 mila nuovi impieghi.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Europa corre con i dati USA e il calo del greggio: ecco i motivi del rally John Murphy In Memoriam: A Masterclass Perdida sobre Análise Intermercados (2011) Notizie correlate Borsa: l'Europa resta in calo in attesa dei dati Usa, tiene ParigiLe Borse del Vecchio continente rimangono in generale ribasso in attesa di diversi dati dagli Stati Uniti, comprese le richieste dei sussidi di... Borsa Europa in calo: il greggio a 100$ accende i timori inflazioneLe piazze finanziarie europee hanno registrato una chiusura in territorio negativo questo venerdì 10 aprile 2026, influenzate dalle incertezze... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’Europa corre rischi gravissimi. Gaiani a Visione TV; INTERVISTA/ Kubilius: La NATO vive un problema di fiducia politica reciproca; Europa e riscaldamento globale: record di caldo nel 2025; In Europa la crisi climatica corre a velocità doppia rispetto alla media globale, +2,5°C dal 1850. Partenza positiva per Wall Street, giù l'Europa, corre l'oroAvvio in rialzo per Wall Street, con i principali indici che salgono di circa mezzo punto percentuale. Restano deboli invece le borse europee, con Milano che cede lo 0,37%, in linea con le altre ... rainews.it Mentre in tutta Europa si corre a installare pannelli solari sui tetti e altre soluzioni plug-in, cresce la domanda di sistemi di accumulo a batteria. x.com Mentre in tutta Europa si corre a installare pannelli solari sui tetti e altre soluzioni plug-in, cresce la domanda di sistemi di accumulo a batteria. https://l.euronews.com/FPhS - facebook.com facebook