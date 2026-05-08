Euroclear | interessi su asset russi calano a luglio 1,4 miliardi dall’Ue a Kiev

A luglio, gli interessi accumulati dalla società di servizi finanziari Euroclear sugli asset russi si sono ridotti, arrivando a 1,4 miliardi di euro provenienti dall’Unione europea a favore di Kiev. La cifra rappresenta una diminuzione rispetto ai mesi precedenti e riguarda gli interessi maturati su strumenti finanziari e depositi. Euroclear, con sede a Bruxelles, gestisce operazioni di clearing e regolamento di titoli, e questa variazione si inserisce in un quadro di modifiche nelle attività legate ai fondi internazionali.

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