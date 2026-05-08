Euroclear | interessi su asset russi calano a luglio 1,4 miliardi dall’Ue a Kiev
A luglio, gli interessi accumulati dalla società di servizi finanziari Euroclear sugli asset russi si sono ridotti, arrivando a 1,4 miliardi di euro provenienti dall’Unione europea a favore di Kiev. La cifra rappresenta una diminuzione rispetto ai mesi precedenti e riguarda gli interessi maturati su strumenti finanziari e depositi. Euroclear, con sede a Bruxelles, gestisce operazioni di clearing e regolamento di titoli, e questa variazione si inserisce in un quadro di modifiche nelle attività legate ai fondi internazionali.
Dall’invasione russa dell’Ucraina, gli asset russi (liquidità, azioni, obbligazioni, eccetera) detenuti sui conti di Euroclear sono stati congelati. Nel bilancio della società di servizi finanziari, questi asset sanzionati rappresentano ora circa 200 miliardi di euro e generano entrate. In conformità con la normativa europea sui contributi eccezionali per gli aiuti all’Ucraina, Euroclear ha accantonato 744 milioni di euro per il primo trimestre. Il prossimo versamento al fondo di sostegno dell’Unione Europea per l’Ucraina, previsto per luglio 2026, è stimato in 1,4 miliardi di euro, secondo Euroclear, che ha già versato circa 6,6 miliardi di euro in contributi eccezionali all’Ucraina.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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