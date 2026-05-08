EUR Spa approvato il bilancio 2025 Cresce il fatturato
L'Assemblea degli Azionisti di EUR Spa si è riunita oggi presso la sede di via Ciro il Grande, con la presidenza di Enrico Gasbarra. Durante l'incontro, è stato approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2025. L'assemblea ha visto la partecipazione di azionisti con una quota del 90% detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e del 10% da Roma Capitale. È stato anche comunicato un aumento del fatturato rispetto all'esercizio precedente.
L'Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), riunita oggi nella sede di via Ciro il Grande sotto la presidenza di Enrico Gasbarra, ha deliberato all'unanimità l'approvazione del bilancio d'esercizio di Eur SpA al 31 dicembre 2025. La Società chiude l'esercizio 2025 con un utile di 7,7 milioni di euro, dopo aver rilevato un effetto fiscale negativo di -1,5 milioni di euro, contro un risultato di 7,2 milioni di euro dell'esercizio 2024, e un risultato di 15,3 milioni di euro dell'esercizio 2023, che beneficiava di un effetto fiscale positivo di 5,4 milioni di euro. Il risultato economico al 31 dicembre 2025 evidenzia una performance positiva confermando quindi il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario garantito da una solida gestione operativa.🔗 Leggi su Iltempo.it
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