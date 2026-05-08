EUR Spa approvato il bilancio 2025 Cresce il fatturato

L'Assemblea degli Azionisti di EUR Spa si è riunita oggi presso la sede di via Ciro il Grande, con la presidenza di Enrico Gasbarra. Durante l'incontro, è stato approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2025. L'assemblea ha visto la partecipazione di azionisti con una quota del 90% detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e del 10% da Roma Capitale. È stato anche comunicato un aumento del fatturato rispetto all'esercizio precedente.

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