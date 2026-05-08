Durante una sessione di addestramento, cinquanta operatori sono stati impegnati in una simulazione di primo soccorso che riproduceva ferite e situazioni di emergenza reali. L'esercitazione ha coinvolto diversi scenari critici, tra cui traumi e incidenti con coinvolgimento di più vittime, per verificare le capacità di risposta delle squadre di soccorso. L’attività si è svolta in un contesto controllato ma con elementi di realismo elevato.

? Domande chiave Come hanno simulato ferite reali per testare la reazione dei lavoratori?. Quali scenari critici hanno messo alla prova le squadre di soccorso?. Perché l'azienda ha coinvolto truccatori cinematografici durante l'esercitazione?. Dove verranno estesi questi nuovi protocolli di sicurezza sul lavoro?.? In Breve Esercitazione condotta il 7 maggio presso la sede Etra di via del Telarolo a Cittadella.. Simulazioni su traumi, arresti cardiaci e sincope con supporto di esperti della Croce Rossa.. Obiettivo sicurezza conforme alla norma UNI EN ISO 45001 per la gestione dei rischi.. Piano di estensione formativa previsto per le sedi di Bassano, Asiago, Vigonza, Rubano e Camposampiero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etra e Croce Rossa: 50 addetti al primo soccorso in simulazione reale

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