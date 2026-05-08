Oggi, venerdì 8 maggio 2026, si sono svolte le estrazioni dei giochi Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, offrendo ai giocatori la possibilità di verificare subito eventuali vincite. Come di consueto, le estrazioni si sono svolte secondo il calendario giornaliero e i risultati sono disponibili sui canali ufficiali e sui principali mezzi di comunicazione.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 8 maggio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 74 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 8 maggio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 8 maggio 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 2 Maggio 2026

Notizie correlate

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 2 maggio 2026Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 2 maggio 2026: numeri vincenti in diretta ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato...

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 4 maggio 2026Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi lunedì 4 maggio 2026: numeri vincenti in diretta ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, lunedì...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 30 aprile: i numeri fortunati. Niente 6 né 5+; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 5 maggio 2026: numeri vincenti, quote e montepremi; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 28 aprile 2026: tutti i numeri vincenti.

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 7 maggio: nessun 6 o 5+Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna ... tg24.sky.it

Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 7 maggio 2026: i numeri vincentiScopri i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto (con Numero Oro e Doppio Oro) dell'estrazione di giovedì 7 maggio 2026. Resta aggiornato sui ... lastampa.it

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 7 maggio 2026 - facebook.com facebook