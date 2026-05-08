Estrazione Superenalotto oggi 8 maggio 2026 | i numeri vincenti

Da tpi.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20 si tiene l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti di questa sera verranno comunicati subito dopo il sorteggio, che si svolge regolarmente alla stessa ora. L’estrazione si svolge come di consueto, con i numeri estratti che saranno resi noti pubblicamente poco dopo la conclusione. Nessuna variazione rispetto alle modalità delle estrazioni passate.

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. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 8 maggio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 8 maggio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 05/02/2026

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