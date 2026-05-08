Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 8 maggio 2026

Oggi, 8 maggio 2026, è stata effettuata l'estrazione dell'Eurojackpot. Sono stati annunciati i numeri vincenti, insieme a quelli del Superenalotto, in una diretta trasmessa online. Nessuna informazione al momento sui premi assegnati o sui dettagli delle vincite. La lotteria si svolge regolarmente con estrazioni settimanali e coinvolge diverse regioni. I numeri estratti sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali di comunicazione ufficiali.

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Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 37esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 8 maggio 2026: L’ESTRAZIONE DEL 5 MAGGIOL’ESTRAZIONE DEL 1 MAGGIOL’ESTRAZIONE DEL 28 APRILEL’ESTRAZIONE DEL 24 APRILEL’ESTRAZIONE DEL 20 APRILE Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 8 maggio 2026 Eurojackpot - Estrazione e risultati 13/03/2026 Notizie correlate Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 1 maggio 2026Questa sera, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 35esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata... Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 5 maggio 2026Questa sera, martedì 5 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 36esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Estrazione Eurojackpot di oggi martedì 5 maggio 2026; Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 28 aprile: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 45 milioni di euro; Estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 1 maggio 2026; Eurojackpot, estrazione di oggi venerdì 1° maggio: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 55 milioni di euro. Eurojackpot | Estrazione di oggi venerdì 8 maggio 2026: la combinazione vincenteEurojackpot, estrazione di venerdì 8 maggio 2026: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot, regole e premi ... ilsussidiario.net Eurojackpot, estrazione di oggi venerdì 8 maggio: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 76 milioni di euroEurojackpot, estrazione dei numeri vincenti anche oggi, venerdì 8 maggio. Il jackpot sale a 76 milioni di euro, ecco i numeri vincenti per portare a casa il montepremi: In aggiornamento Nel concorso d ... corrieredellumbria.it Estrazione EuroJackPot n. 37 di martedì 5 maggio 2026 #EuroJackpot #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook