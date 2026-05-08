Estenderemo anche agli agenti di polizia locale la possibilità di viaggiare con agevolazioni sui treni in Lombardia

Da milanotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato che anche gli agenti di polizia locale in Lombardia potranno usufruire di agevolazioni sui viaggi in treno. Questa decisione mira a offrire loro condizioni di viaggio più favorevoli, estendendo le agevolazioni già esistenti ad altri operatori di polizia. La misura si inserisce in un progetto volto a riconoscere le esigenze del personale impegnato sul territorio regionale. Nessuna data precisa è stata comunicata riguardo all’attuazione di questa agevolazione.

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“Vogliamo tranquillizzare tutti gli operatori dei corpi di polizia locale: come abbiamo più volte affermato, è nostra ferma intenzione estendere le agevolazioni di viaggio sul servizio ferroviario regionale agli agenti che prestano servizio in Lombardia, nel pieno rispetto delle indicazioni di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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