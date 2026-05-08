Essere madri nel Lazio è un' impresa | la Regione perde quota nella classifica dei territori più virtuosi

Nel Lazio, la condizione delle madri si fa più difficile, con la regione che perde tre posizioni nella classifica delle aree più favorevoli alle mamme. In un solo anno, il territorio passa dal sesto al nono posto, facendo registrare un calo rispetto agli altri regioni italiane. La classifica tiene conto di vari indicatori relativi ai servizi e alle opportunità per le famiglie con figli.

Roma e il Lazio perdono posizioni nella classifica delle Regioni più “amiche” delle madri. Scivolando dal sesto al nono posto in un anno.E a pesare sono soprattutto i punteggi bassi in termini di demografia, strutture sanitarie e centri antiviolenza.Il dato arriva dall’ultimo report “Le.🔗 Leggi su Romatoday.it

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