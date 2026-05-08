Esplode il caso bilancio | scontro politico dopo l’approvazione del documento 2026-2028

A Orta di Atella si accendono le tensioni politiche dopo l’approvazione del bilancio 2026-2028. Il documento, approvato recentemente, ha scatenato un acceso confronto tra le forze di maggioranza e opposizione, con forti critiche rivolte all’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco. La discussione si è protratta in Consiglio comunale, evidenziando divisioni tra i diversi schieramenti politici.

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Clima politico sempre più teso a Orta di Atella dopo l’approvazione del Bilancio 2026-2028, documento che ha acceso un durissimo scontro tra maggioranza e opposizione sull’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Santillo.Al centro delle polemiche c’è il cambio di narrazione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Bilancio 2026-2028, in Consiglio è subito scontro: polemiche su sociale, sicurezza e investimentiSette emendamenti e 15 risoluzioni tra i banchi: opposizioni critiche su fondi in calo. Montevarchi, scontro politico dopo il crollo del pinoArezzo, 07 maggio 2026 – Si accende il confronto politico a Montevarchi dopo il crollo del grosso pino avvenuto ieri pomeriggio in viale Armando... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Buccinasco, Consiglio al vetriolo: sul mancato mercato coperto esplode la guerra politica; Ladispoli, esplode il caso malamovida: Per difendersi dal rumore installate pannelli; Leonardo, esplode il caso dell'attivista contro il governo Meloni. Azionisti messi a tacere; Nuovo ponte sul fosso di viale Caprera, esplode un nuovo caso. Ci mancavano solo Nicole Minetti e Beatrice Venezi a far franare il governo MeloniMentre esplode il caso della grazia a Nicole Minetti e infuriano le polemiche sulla marcia indietro relativa alla nomina alla Fenice di Beatrice Venezi ... fanpage.it Nelle nuove carte esplode lo scontro frontale tra il fratello di Chiara e gli inquirenti. L'accusa shock: pressioni e verbali pilotati per incastrare l'amico Sempio - facebook.com facebook 6 maggio 1937 Lo Zeppelin Lz 129 Hindenburg esplode durante le manovre di atterraggio in New Jersey x.com