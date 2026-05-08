Esercito cambio al comando dei Lancieri d' Aosta
Nella caserma Generale Antonino Cascino si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°). Durante l’evento, il Colonnello Lorenzo Mangia ha passato il comando al Colonnello Francesco Leo. La cerimonia ha visto la partecipazione di ufficiali e militari del reparto, con la consegna simbolica delle insegne di comando.
Si è svolta nella caserma Generale Antonino Cascino la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°), tra il Colonnello Lorenzo Mangia, cedente, e il parigrado Francesco Leo, subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Generale di Brigata Pasquale Spanò.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Giuramento Sergenti del reggimento Lancieri di Montebello (8°)
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