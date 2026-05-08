Esercito cambio al comando dei Lancieri d' Aosta

Nella caserma Generale Antonino Cascino si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°). Durante l’evento, il Colonnello Lorenzo Mangia ha passato il comando al Colonnello Francesco Leo. La cerimonia ha visto la partecipazione di ufficiali e militari del reparto, con la consegna simbolica delle insegne di comando.

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