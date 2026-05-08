Equilibriste tra famiglia e carriera I racconti di una sfida quotidiana

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In molte situazioni, le donne devono gestire quotidianamente gli impegni familiari e professionali, cercando di conciliare entrambe le sfere senza pause. La loro routine prevede spesso un continuo equilibrio tra il dedicarsi ai figli, alla casa e alle responsabilità lavorative. Questa sfida si ripete ogni giorno e coinvolge persone di diverse età e settori, senza distinzione di livello o ruolo.

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Essere donne nel mondo del lavoro significa, troppo spesso, cercare di far quadrare più vite nello stesso giorno. È il tema al centro di "Equilibriste", la riflessione pubblica in programma domani mattina nella Sala Camerani della biblioteca Civica Spinelli di Cernusco, dedicata proprio alla sfida quotidiana della conciliazione tra famiglia e carriera. Dalle 9.30 alle 12.30 economiste, manager, esperte del lavoro e operatori sociali si confronteranno su uno dei nodi ancora irrisolti del mercato occupazionale: accesso al lavoro, divario salariale, crescita professionale e leadership femminile. Un dialogo che vedrà anche la partecipazione della Rete antiviolenza Viola, a sottolineare come autonomia economica e contrasto ai soprusi di genere siano temi strettamente intrecciati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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