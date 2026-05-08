Durante le indagini, è stato scoperto un biglietto nascosto all’interno di un libro, con scritto: “Non hanno trovato nulla”. La nota ha attirato l’attenzione degli investigatori, che stanno cercando di capire cosa riveli e chi possa averlo scritto. Restano ancora da chiarire le circostanze in cui il documento è stato sottratto dal compagno di cella e quale ruolo abbiano avuto le persone coinvolte in questa vicenda.

?? Punti chiave Cosa rivelano le parole scritte nella nota nascosta nel libro? Chi ha realmente sottratto il documento al compagno di cella? Come è stato possibile nascondere un biglietto in una cella sorvegliata? Perché il giudice ha deciso di svelare il segreto dopo sette anni??? In Breve Nicholas Tartaglione sottrasse la nota a Epstein nel luglio 2019 a Manhattan. Il giudice Kenneth Karas ha rimosso il segreto dopo sette anni di indagini. Il testo cita indagini su una ragazza di sedici anni e .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epstein, emerge il presunto biglietto: “Non hanno trovato nulla

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