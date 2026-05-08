La compagnia energetica ha annunciato una strategia con obiettivi precisi per arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050. La roadmap prevede investimenti nel settore del gas naturale e l’adozione di tecnologie digitali avanzate. Sono stati divulgati dettagli sulle modalità con cui si intende garantire la sicurezza energetica durante il percorso di transizione. La strategia si concentra su progetti e innovazioni tecnologiche da sviluppare nei prossimi decenni.

? Punti chiave Come farà il gas naturale a garantire la sicurezza energetica?. Quali tecnologie digitali permetteranno di raggiungere la neutralità entro il 2050?. Come può Eni finanziare la transizione usando i profitti attuali?. In che modo l'azienda garantirà i diritti umani nelle filiere globali?.? In Breve Obiettivo decarbonizzazione completa dei prodotti e processi entro il limite temporale 2050.. Modello basato su cinque direttrici strategiche integrate per la gestione della transizione.. Utilizzo del gas naturale come ponte tecnologico per garantire stabilità energetica attuale.. Redditività registrata nel 2025 finanzia investimenti in digitalizzazione e tecnologie emergenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eni punta al 2050: la strategia per la neutralità carbonica

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