Eni Descalzi resta CEO | è un record di 15 anni alla guida del gruppo

Il consiglio di amministrazione di Eni ha confermato alla guida il CEO, che mantiene il ruolo da 15 anni, stabilendo così un record all’interno del gruppo. Il nuovo organo direttivo includerà membri che avranno il compito di definire la strategia futura e di supervisionare l’Internal Audit. Restano da chiarire i nomi di chi assumerà le responsabilità di supervisione di questa funzione e come cambieranno le dinamiche interne dell’azienda.

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