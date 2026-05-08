L'aumento dei costi dell'elettricità sta mettendo sotto pressione il settore industriale italiano, con alcune aziende che temono di non riuscire a sostenere le spese energetiche. Le famiglie, di fronte ai prezzi elevati, scelgono di abbandonare il riscaldamento elettrico a favore del gas, per contenere le spese. La questione riguarda la sostenibilità delle attività produttive e le decisioni di consumo domestico in un contesto di crescita dei costi energetici.

? Punti chiave Come può l'industria italiana sopravvivere ai costi dell'elettricità?. Perché le famiglie rinunciano al riscaldamento elettrico per il gas?. Quali strategie userà FS Energy per proteggere i prezzi?. Chi pagherà il prezzo della transizione tra sostenibilità e competitività?.? In Breve Antonello Giunta presenta gli obiettivi di FS Energy per decarbonizzare 7 terawattora di consumi.. FS Energy punta all'autoconsumo tramite impianti fotovoltaici collegati alle sottostazioni ferroviarie.. Il Forum Nazionale sull'Energia si è tenuto l'8 maggio 2026 a Rapallo.. Costi elettrici elevati spingono molte famiglie a preferire il gas per il riscaldamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia, il rischio di Fabbri: ‘Costi alti minacciano l’industria

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