Enel scatto all' estero profitti a 1,9 miliardi

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo energetico ha registrato profitti all’estero per circa 1,9 miliardi di euro. La maggior parte di questa cifra deriva da attività in Spagna e in America Latina, dove i risultati sono stati particolarmente positivi. Il totale dei ricavi e dei margini operativi è cresciuto grazie alle performance in queste aree. I dati sono stati comunicati ufficialmente dal gruppo, senza ulteriori commenti.

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Spagna e America Latina trainano i conti di Enel nel primo trimestre del 2026. Il gruppo energetico guidato da Flavio Cattaneo (foto) ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con un risultato netto ordinario pari a 1,94 miliardi di euro, in crescita di 73 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025 (+3,9%). Un risultato sostenuto dal buon andamento operativo, dal contributo delle partecipazioni attive nel settore delle rinnovabili e dal contenimento del costo del debito, nonostante l'impatto di una pressione fiscale più elevata. Nel dettaglio, Enel sottolinea come il miglioramento dell'ebitda sia stato accompagnato dal contributo positivo delle stewardship - le società partecipate al 50% o meno - attive soprattutto nelle energie rinnovabili in Grecia, Sudafrica e Australia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Enel, scatto all'estero profitti a 1,9 miliardi Notizie correlate Leonardo fa il pieno di profitti (+60%) su le stime, scatto del titolo in BorsaLa presentazione dei conti di Leonardo, in crescita a doppia cifra, è stato di fatto un passaggio di consegne (ufficiale da oggi con l'assemblea) tra... Caro bollette, Calenda contro Enel: “Fanno profitti miliardari: vi spiego come potremmo pagare di meno”Il leader di Azione risponde al gruppo guidato da Flavio Cattaneo: sotto accusa gli extracosti, il sistema poco trasparente e le concessioni senza...