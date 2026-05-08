Enel scatto all' estero profitti a 1,9 miliardi

Da ilgiornale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo trimestre del 2026, il gruppo energetico ha registrato profitti all’estero per circa 1,9 miliardi di euro. La maggior parte di questa cifra deriva da attività in Spagna e in America Latina, dove i risultati sono stati particolarmente positivi. Il totale dei ricavi e dei margini operativi è cresciuto grazie alle performance in queste aree. I dati sono stati comunicati ufficialmente dal gruppo, senza ulteriori commenti.

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Spagna e America Latina trainano i conti di Enel nel primo trimestre del 2026. Il gruppo energetico guidato da Flavio Cattaneo (foto) ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con un risultato netto ordinario pari a 1,94 miliardi di euro, in crescita di 73 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025 (+3,9%). Un risultato sostenuto dal buon andamento operativo, dal contributo delle partecipazioni attive nel settore delle rinnovabili e dal contenimento del costo del debito, nonostante l'impatto di una pressione fiscale più elevata. Nel dettaglio, Enel sottolinea come il miglioramento dell'ebitda sia stato accompagnato dal contributo positivo delle stewardship - le società partecipate al 50% o meno - attive soprattutto nelle energie rinnovabili in Grecia, Sudafrica e Australia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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