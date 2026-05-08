In Emilia-Romagna sono stati stanziati 160 milioni di euro destinati a borse di studio e posti letto per gli studenti universitari. Resta da chiarire come verranno ripartiti i fondi tra le varie università della regione e quale ente o struttura si occuperà della gestione dei 600 nuovi posti letto previsti dal piano. Le decisioni su questi aspetti devono ancora essere definite dalle autorità competenti.

? Domande chiave Come verranno distribuiti i fondi tra le diverse università regionali?. Chi gestirà concretamente i nuovi 600 posti letto previsti dal piano?. Perché il sistema rischia di dipendere da risorse straordinarie?. Dove si concentreranno i maggiori investimenti per l'emergenza abitativa?.? In Breve Piano prevede 600 nuovi posti letto oltre ai 4.081 gestiti da Er.Go.. L'Alma Mater riceve 80,8 milioni di euro per 15.826 studenti beneficiari.. Giovanni Zanini segnala un precedente buco di bilancio di 39 milioni di euro.. Parma riceve 26,5 milioni di euro per 5.534 studenti, Ferrara 18,2 milioni.. L’assessore Giovanni Paglia ha annunciato questo venerdì 8 maggio 2026 che la Regione Emilia-Romagna coprirà il 100% delle borse di studio e degli importi previsti per gli studenti idonei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna: 160 milioni per borse di studio e posti letto

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