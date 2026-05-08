Emergenza canili | 10 sequestri per aggressività e costi in aumento

Recentemente sono stati eseguiti dieci sequestri di cani nei canili della zona, motivati principalmente da episodi di aggressività e da un aumento dei costi di gestione. Le operazioni sono state condotte dalle autorità competenti, che hanno riscontrato comportamenti violenti in alcuni esemplari di determinate razze. Questi interventi hanno coinvolto cani di diverse tipologie, con il fine di garantire la sicurezza pubblica e gestire le spese legate alla cura degli animali.

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? Punti chiave Come influisce l'aggressività dei cani sul bilancio del Comune?. Quali razze sono coinvolte nei sequestri per motivi penali?. Perché i costi di gestione aumentano drasticamente per i soggetti difficili?. Chi deve pagare le spese per i cani impossibili da adottare?.? In Breve Spesa di 13mila euro tra maggio e agosto per il mantenimento degli animali.. Costi giornalieri fino a 20 euro per cani con problemi di socializzazione.. Spese veterinarie di circa 150 euro ogni quattro mesi per ogni esemplare.. Assessora Francesca Mattei evidenzia mancanza di consapevolezza dei proprietari e abbandoni.. Dieci esemplari pericolosi sono stati trasferiti in strutture esterne nel 2025 dopo sequestri legati a episodi di aggressività, mentre il canile comunale fatica a gestire l’aumento dei cani problematici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza canili: 10 sequestri per aggressività e costi in aumento Notizie correlate Randagismo, l'assessore Sinagra fa il punto: “Ecco i dati reali su canili, costi e adozioni”Numeri, interventi e progetti su randagismo e diritti degli animali; l'assessore Agnese Sinagra fa il punto sulla gestione del fenomeno tracciando un... Monopattini, in aumento gli incidenti e i costi sulla sanitàTraumi al volto, ai denti o lesioni neurochirurgiche; visite ortopediche che rilevano fratture del polso, della clavicola o dell'omero ma anche della...