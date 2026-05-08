Emanuele Filiberto punta sulla Sacra Rota | vuole annullare le nozze con Clotilde Courau per poter sposare Adriana Abascal

Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla Sacra Rota per chiedere l’annullamento del matrimonio civile celebrato nel 2003 con Clotilde Courau. L’obiettivo è poter contrarre un nuovo matrimonio con Adriana Abascal. Finora, il re di Savoia ha ottenuto il divorzio civile, ma desidera un riconoscimento religioso che permetta di risposarsi. La richiesta è ancora in fase preliminare.

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Non gli basta il divorzio civile. Emanuele Filiberto di Savoia sembra intenzionato a rivolgersi al Tribunale della Sacra Rota per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato a Roma nel 2003 con l'attrice francese Clotilde Courau.La tradizione millenaria dei Savoia "Da mille anni.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Emanuele Filiberto di Savoia «chiederà alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con Clotilde Courau»Era il marzo 2025 quando il principe, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva ufficializzato la fine del matrimonio con Clotilde Courau,... “Emanuele Filiberto di Savoia vorrebbe annullare il matrimonio con Clotilde Courau alla Sacra Rota”: l’indiscrezione di OggiLo scrive Oggi: Emanuele Filiberto di Savoia starebbe valutando di rivolgersi al Tribunale della Sacra Rota per ottenere l’annullamenrto del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Emanuele Filiberto di Savoia vorrebbe annullare il matrimonio con Clotilde Courau alla Sacra Rota: l'indiscrezione di Oggi; Savoia in Serie C, Emanuele Filiberto di Savoia: Trionfo contro tutto e tutti; ALL’IPPODROMO SNAI SAN SIRO IL SABATO DI GALOPPO PREMIA WESTMINSTER ROCKET NEL PREMIO EMANUELE FILIBERTO, MENTRE NELL’HANDICAP DI PRIMAVERA LO SPUNTO VINCENTE è DI NO FURTHER COMMENT; Il Savoia è in Serie C, Emanuele Filiberto: Il meglio deve ancora venire. Il Principe presidente Emanuele Filiberto, si sbottona e traccia la deadline per il Savoia in Serie BDopo le dimissioni del sindaco di Torre Annunziata, il Principe manda un messaggio alle istituzioni per il Giraud e guarda avanti: stadio, Lega Pro e ambizioni cadetteria al centro del progetto bianco ... ilgazzettinovesuviano.com Emanuele Filiberto di Savoia «chiederà alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con Clotilde Courau»Il principe, che già lo scorso aprile aveva annunciato di aver avviato le pratiche per il divorzio per poter vivere pienamente il suo amore con Adriana Abascal, punterebbe a una dichiarazione di nulli ... vanityfair.it Emanuele Filiberto di Savoia vuole chiedere alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con l’attrice Clotilde Courau. Il Principe ha deciso di lasciare definitivamente la moglie, per legarsi in modo ufficiale con Adriana Abascal, l’imprenditrice messicana che - facebook.com facebook Emanuele Filiberto vorrebbe che la Sacra Rota dichiarasse nullo il matrimonio con Clotilde Courau x.com