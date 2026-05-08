Arezzo, 8 maggio 2026 – Con «Note di follia e amicizia»: il coro della scuola Margaritone al Festival di Primavera. S i tratta di un evento che si svolge annualmente a Montecatini Terme organizzato da Feniarco dedicato ai cori scolastici. Le attività per i cori prevedono: atelier, workshop di studio su brani musicali scelti dai direttori, concerti, sfilate, concerto finale che coinvolge tutti i cori partecipanti. Ogni anno viene scelto un tema che collega tutti gli atelier, quest’anno era “Elogio della Follia”. Il coro Margaritone dell’omonimo Istituto comprensivo aretino, ha partecipato alla kermesse da giovedì 9 a sabato 11 aprile. Il primo giorno, i cori si sono recati ai loro atelier, guidati da importanti direttori di fama nazionale ed internazionale per iniziare lo studio dei brani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Elogio della Follia»: il coro Margaritone al Festival di Primavera

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