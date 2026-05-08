Elezioni fissata la data per la nomina degli scrutatori

In vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026, il Comune ha comunicato che martedì 12 maggio 2026, alle ore 12, sarà fissata la nomina degli scrutatori. La procedura riguarda la selezione delle persone incaricate di vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio durante le giornate elettorali. La comunicazione è stata diffusa dall’ufficio competente del municipio.

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In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, Palazzo Zanca comunica che martedì 12 maggio 2026, alle ore 12.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la Commissione Elettorale Comunale procederà, in pubblica adunanza, alla nomina degli scrutatori da destinare alle sezioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, nomina degli scrutatori. "Priorità a disoccupati e studenti"Il Comune di Cesa, in vista delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026,... Leggi anche: Elezioni provinciali. Ufficializzati i risultati: fissata la data di proclamazione degli eletti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viterbo - Provincia, elezioni il 14 giugno: votano anche i nuovi amministratori: ma non potranno candidarsi; Più di 100mila pavesi eleggeranno sindaci e consiglieri comunali; Carnevale di Ascoli, si rinnova il direttivo: elezioni fissate per il 20 giugno; Elezioni per il presidente della Provincia, urne aperte il 4 maggio. Ma è polemica. Viterbo – Provincia, elezioni il 14 giugno: votano anche i nuovi amministratori: ma non potranno candidarsiA partecipare al voto saranno gli amministratori locali dei comuni della provincia, compresi quelli che risulteranno eletti nelle elezioni amministrative del 24 ... etrurianews.it Infermieri. Fissata la data per l’elezione del nuovo presidente interprovinciale Ipasvi Firenze-PistoiaCon la fusione, al nuovo Collegio interprovinciale fanno capo circa 9.000 professionisti tra infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. Le elezioni si terranno a Firenze il 21, 22 e 23 ... quotidianosanita.it Gran Bretagna. Lo scrutinio è ancora aperto e in ballo ci sono 5mila seggi nelle elezioni locali britanniche, ma i dati non sembrano tradire le previsioni. Batosta elettorale per i laburisti del premier #Starmer, ma anche i Tories subiscono le conseguenze della v - facebook.com facebook Pesantissima batosta per il Partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform Uk di Nigel Farage, nelle elezioni locali britanniche, secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilt x.com