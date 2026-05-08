Elenchi regionali per il ruolo quale voce selezionare per abilitazione ex art 13
È stata annunciata la pubblicazione degli elenchi regionali per il ruolo, con la procedura di compilazione delle domande aperta fino al 25 maggio alle 23.59. Durante un evento online, un rappresentante sindacale ha risposto in diretta alle domande degli utenti su questioni tecniche relative alla selezione, concentrandosi in particolare sulla voce da scegliere per l’abilitazione ex articolo 13.
Elenchi regionali per il ruolo, compilazione della domanda entro il 25 maggio ore 23.59. Affrontiamo alcuni quesiti tecnici con Marco Vulcano FLC CGIL che, durante il question time in diretta, ha risposto alle domande dei nostri utenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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