Elenchi regionali per il ruolo docenti a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Venerdì 8 maggio alle 14 | 30

È stato annunciato che la piattaforma per la presentazione delle domande relative agli elenchi regionali per il ruolo di docente sarà aperta fino al 25 maggio. Venerdì 8 maggio alle 14:30 si terrà un incontro in diretta con un rappresentante sindacale per rispondere alle domande più frequenti sulla compilazione delle richieste. È importante prestare attenzione alle procedure e ai requisiti richiesti nella domanda, che devono essere rispettati entro la scadenza prevista.

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Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo docenti, titoli, scelta della regione e non solo: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Vulcano (Flc Cgil). LIVE Giovedì 7 maggio alle 14:30Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare); Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Costituzione degli elenchi regionali degli idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27; Costituzione degli elenchi regionali per il ruolo. Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda al via. Piattaforma aperta: scadenza 25 maggioAssunzioni docenti: aperta piattaforma per la domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nel 2026/27. Scade 25 maggio ... orizzontescuola.it VIDEO TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia CannasC’è tempo fino alle 23:59 del 25 maggio per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nell’anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it Immissioni in ruolo docenti 2026, una sola regione per gli elenchi regionali anche per chi ha superato più concorsi. https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2026-una-sola-regione-per-gli-elenchi-regionali-anche-per-chi-ha-superato-piu-con - facebook.com facebook Gli elenchi regionali per il ruolo rappresentano una delle principali novità del reclutamento scolastico 2026. Nella diretta di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Marco Vulcano della FLC CGIL ha definito la misura “una delle poche novità positive… x.com