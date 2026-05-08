Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | chi può inserirsi Domanda dal 6 maggio come scegliere la regione LO SPECIALE

A partire dal 6 maggio sarà possibile presentare domanda per inserirsi negli elenchi regionali destinati ai docenti dell’anno scolastico 202627. La procedura riguarda le persone interessate a ottenere un ruolo stabile nella scuola e rappresenta una novità rispetto alle modalità di assunzione precedenti. La scelta della regione di inserimento sarà una delle fasi chiave per chi decide di partecipare.

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Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è stato pubblicato e sarà possibile presentare domanda dal 6 al 25 maggio. Una opportunità in più per il ruolo. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: chi può inserirsi. Domanda dal 6 maggio, come scegliere la regione LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare); Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Costituzione degli elenchi regionali degli idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27; Costituzione degli elenchi regionali per il ruolo. Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda al via. Piattaforma aperta: scadenza 25 maggioAssunzioni docenti: aperta piattaforma per la domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nel 2026/27. Scade 25 maggio ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo 2026, ecco cosa bisognerà indicare nella piattaforma. Il Punto di Simone CraparoLa presentazione della piattaforma per l’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo segna un passaggio operativo della riforma del reclutamento docenti. Il tema è stato al centro della trasmissi ... orizzontescuola.it Elenchi regionali docenti: pubblicati i numeri degli aspiranti ancora in attesa di ruolo, ecco i dati regione per regione ( Scarica file ) facebook AVVISO Apertura funzioni presentazione istanze partecipazione elenchi regionali ex art. 399, comma 3-ter, D.L. 297/2024, per l’a.s. 2026/2027 x.com