Elena Ferrario di Legambiente si racconta

Da ecodibergamo.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Ferrario, presidente di un circolo locale di Legambiente, condivide alcuni aspetti della sua vita legati alla passione per gli animali e la protezione dell’ambiente. Nel corso di un’intervista, ha spiegato come questa passione sia nata fin dall’infanzia e come si traduca in impegni quotidiani. Ha anche parlato delle iniziative promosse dal circolo per sensibilizzare sulla tutela della natura e sul benessere animale.

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La presidente del circolo cittadino svela l’amore per gli animali e la tutela della natura: «Volevo trovare un modo di osservarli che fosse il meno invasivo possibile» Presidente del circolo cittadino di Legambiente e vicepresidente regionale, Elena Ferrario nasce a Milano ma si trasferisce a Bergamo fin da bambina. All’Università sceglie biologia, laureandosi sulla «Lontra Lutra lutra» che, all’epoca, era una specie dal forte fascino e per nulla conosciuta. Si specializza come zoologa nelle valutazioni di impatto ambientale, per poi iniziare a insegnare. Come ha capito che la tutela della natura stava diventando centrale nella sua vita? «Sin da piccola volevo stare a contatto con gli animali ma non accettavo che la mia presenza condizionasse il loro comportamento.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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