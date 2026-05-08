Eightco Holdings NASDAQ | ORBS dichiara un portafoglio complessivo di circa 333 milioni di dollari che comprende OpenAI Beast Industries oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

Eightco Holdings ha comunicato un portafoglio totale di circa 333 milioni di dollari al 6 maggio 2026. La società detiene 90 milioni di dollari in azioni OpenAI, 25 milioni in azioni Beast Industries, oltre a 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD. La composizione della tesoreria include anche altre attività non specificate nel comunicato.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Composizione della tesoreria di Eightco al 6 maggio 2026: 90 milioni di dollari in azioni OpenAI (indirette), 25 milioni di dollari in azioni Beast Industries, 11.068 ETH, 283 milioni di WLD e 121 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti, per un totale di circa 333 milioni di dollari World offre una soluzione al problema del “doppio umano” in un mondo in cui aumentano deepfake e agenti agentici Nuovi dati mostrano che l’attività dei bot, generata dall’IA e non autentica varia adesso dal 15% al 75% dell’attività su otto domini Internet principali, tra cui il 75% del volume di trading di...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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""" AGGIORNAMENTO: Eightco Holdings riferisce 333M di asset, tra i quali 283M di Worldcoin e 11K+ detenzioni diETH. """ #criptovalute #borsa #finanza x.com