Un'italiana è stata condannata in Egitto per adulterio, mentre la figlia della donna rimane bloccata nel paese. La vicenda solleva interrogativi su come la bambina possa tornare in Italia senza la madre. Nel frattempo, le associazioni per i diritti civili non hanno ancora commentato pubblicamente la situazione. La donna rischia una pena detentiva, e la sua figlia si trova in una posizione di incertezza.

? Punti chiave Come può la bambina rientrare in Italia senza la madre?. Perché i movimenti per i diritti civili restano in silenzio?. Quali manovre sta mettendo in atto la Farnesina per il caso?. Chi deve rispondere della separazione forzata tra madre e figlia?.? In Breve Condanna prevede sei mesi di carcere per la cittadina Nessy Guerra. Bambina di tre anni impossibilitata a lasciare il territorio egiziano. Ministro Tajani e Farnesina gestiscono le procedure diplomatiche verso il Cairo. Assenza di mobilitazioni sociali da parte dei movimenti femministi occidentali. In Egitto, la cittadina italiana Nessy Guerra ha ricevuto una condanna a sei mesi di carcere per il reato di adulterio, con la figlia di tre anni impossibilitata a lasciare il territorio nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Egitto, italiana condannata per adulterio: la figlia resta bloccata

Appello di Nessy condannata per adulterio in Egitto: «Aiutatemi a liberare la mia bambina»

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Panoramica sull’argomento

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