Egadi sotto assedio | Carmina denuncia l’emergenza a Favignana

A Favignana, un’attività di denuncia ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica le questioni legate alle pratiche edilizie sul demanio e all’impatto sull’ecosistema delle Egadi. La questione riguarda specificamente come il silenzio-assenso possa agevolare nuove costruzioni in aree protette, sollevando preoccupazioni sulla tutela ambientale dell’arcipelago. La discussione si concentra sulle modalità di autorizzazione e sulle conseguenze di interventi edilizi non sempre trasparenti.

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?? Punti chiave Come può il silenzio-assenso permettere nuove costruzioni sul demanio? Quali pratiche edilizie stanno minacciando l'ecosistema delle Egadi? Perché la provincia di Trapani è stata esclusa dalle Bandiere Blu? Chi sta approvando le concessioni che mettono a rischio le falde??? In Breve Comitato Salviamo lo Stornello e le Egadi combatte da anni per il territorio. Assenza di depurazione causa esclusione della provincia di Trapani dalle 14 Bandiere Blu. Sistemi autonomi di smaltime .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Egadi sotto assedio: Carmina denuncia l’emergenza a Favignana Notizie correlate Leggi anche: La Puglia affronta l'emergenza cormorani: pesca e acquacoltura sotto assedio dal Gargano al Salento Sotto assedio ministeriale, Mecenate aspetta l'ispezioneIl commissariato di Mecenate sembra il set di una serie tv: prima il colpo di scena con Carmelo Cinturrino, l'assistente capo che spara al pusher...