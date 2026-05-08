educazione alimentare nelle mense a pranzo con sindaco e assessore

Oggi un gruppo di alunni ha condiviso il pranzo con il sindaco, l’assessore e il dirigente scolastico durante un momento dedicato all’educazione alimentare nelle mense scolastiche. L’evento si è appena concluso e ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali che hanno partecipato al pasto insieme ai studenti, promuovendo un approccio consapevole e informato riguardo all’alimentazione quotidiana.

Sindaco, assessore e dirigente scolastica a pranzo con gli alunni. Si sono appena conclusi, con un ultimo appuntamento alla scuola media Leonardo Da Vinci, gli incontri che il primo cittadino Emanuele Caporaso ha svolto nelle mense del territorio insieme all’assessore alla pubblica istruzione Massimo Galli e alla dirigente scolastica Eleonora Marchionni. I rappresentanti della scuola e del Comune hanno mangiato con i bambini del polo 0-6 della frazione Malmantile, che ogni lunedì partecipano a un progetto educativo che prevede, tra le altre cose, anche il servirsi da soli a tavola e sparecchiare, per ridurre gli sprechi e potenziare l’autonomia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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