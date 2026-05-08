Ecofuturo 2026 a Roma | come abbattere le bollette con l’energia verde

A Roma si tiene l’evento Ecofuturo 2026, dedicato alle strategie per ridurre le bollette attraverso l’uso dell’energia verde. Tra i temi discussi ci sono il ruolo delle comunità energetiche nel contenere le spese condominiali e le tecnologie che consentono alle imprese di abbattere i costi fissi. L’incontro riunisce esperti e rappresentanti del settore per analizzare le soluzioni pratiche e le innovazioni nel campo dell’energia sostenibile.

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