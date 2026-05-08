Gli Ecodays 2026 continuano con un programma ricco di eventi dedicati alla sostenibilità, promosso da Ecofor Service Spa. Il festival include un mercatino e una mostra, con decine di iniziative gratuite rivolte sia agli studenti di ogni livello scolastico sia ai cittadini di tutte le età. Le attività si svolgono in diversi spazi pubblici e sono aperte al pubblico senza costi di ingresso.

Proseguono gli Ecodays 2026, il festival sulla sostenibilità organizzato da Ecofor Service Spa. Gli Ecodays propongono decine di iniziative gratuite, aperte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai cittadini di tutte le età. Quest’anno si svolgono a Pontedera, Cascina e Ponsacco dal 6 al 17 maggio. Dopo l’Ecoincontro di apertura con il giornalista e scrittore Ezio Mauro che si è tenuto al Teatro Era, e il convegno internazionale sull’economia circolare in Europa che si è svolto ieri nell’auditorium della Fondazione Piaggio, oggi, a Pontedera, in piazza Cavour (ore 11.30), sarà inaugurata la mostra fotografica “Persone che cambiano il mondo”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecodays, mercatino e mostra. Sguardo sul cambiamento climatico

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