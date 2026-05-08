Negli ultimi anni, Alberto Stasi ha mantenuto una posizione di totale innocenza, senza mai mostrare segni di cedimento, anche dopo la condanna definitiva. La vicenda giudiziaria si è protratta nel tempo, con numerosi passaggi e ricorsi, fino alla decisione attuale. Se venisse assolto oggi, si parlerebbe di un possibile risarcimento, anche se i dettagli di tale cifra non sono ancora stati resi pubblici.

In questi lunghi anni Alberto Stasi non ha mai vacillato. Si è sempre dichiarato innocente, non cedendo nemmeno di fronte alla sentenza di condanna. Quanto emerso dalle indagini della procura di Pavia pare proprio dargli ragione: secondo gli inquirenti, sarebbe stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi con "odio e crudeltà". Ciò apre la strada a una revisione del processo. Si è tenuto a fine aprile l'incontro tra la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone in merito al caso Garlasco. Il magistrato pavese ha parlato di una informativa sulle indagini trasmessa a Milano, e la procuratrice ha espresso la propria intenzione di studiare molto bene le carte.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco quanto dovremmo risarcire Stasi se venisse assolto oggi

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