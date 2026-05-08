È ufficiale | Nintendo annuncia un aumento di prezzo della Switch 2 ma non solo

Una comunicazione ufficiale ha confermato un incremento di prezzo per la nuova console di casa Nintendo, la Switch 2. La notizia riguarda anche altri prodotti correlati e interessa gli acquirenti che avevano programmato un acquisto nei prossimi mesi. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato all’aumento. La notizia ha già suscitato reazioni tra gli utenti interessati.

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Arriva una notizia abbastanza prevedibile ma senz’altro poco gradita per gli utenti che desideravano acquistare la Switch 2 marcata Nintendo. Da settembre, infatti, l’azienda giapponese ha annunciato un aumento generalizzato non solo della console, ma anche del Nintendo Switch Online. Non c’è da stupirsi, poiché la decisione si allinea a quelle prese da altre compagnie che operano nello stesso settore. Cosa sappiamo dell’aumento per Nintendo Switch 2?. Un punto da sottolineare è che la console, attualmente a 469,99 euro, non subirà gli stessi aumenti che invece hanno coinvolto la PlayStation 5 o l’Xbox. Il costo annunciato in Europa, invece, sarà di 499,99 euro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È ufficiale: Nintendo annuncia un aumento di prezzo della Switch 2, ma non solo Ray Bacon regala esta Nintendo Switch 2 a un suscriptor... Notizie correlate Nintendo Switch 2 rischia davvero un aumento di prezzo?Il mercato delle console sta attraversando una fase completamente diversa rispetto alle precedenti generazioni e ora anche Nintendo Switch 2 potrebbe... Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Nintendo Switch e Switch 2, ecco il trailer ufficialeNintendo riporta i giocatori nella regione di Kanto con un annuncio che punta dritto alla nostalgia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dragon Quest su Switch 2 è più vicino del previsto; Nintendo annuncia il remake di Star Fox 64 per Switch 2 con grafica rinnovata e multiplayer espanso: rivelata già la data d'uscita; A Sorpresa Nintendo annuncia il remake di Star Fox 64 per Switch 2; Nintendo annuncia Star Fox per Switch 2 a sorpresa. Nintendo aumenta ufficialmente i prezzi di Switch 2 e Nintendo Switch OnlineAdesso è ufficiale: Nintendo Switch 2 costerà di più anche in Italia. Nintendo ha annunciato un aumento dei prezzi che coinvolgerà la nuova console, ... techgaming.it Nintendo aumenta il prezzo di Switch 2 da settembre: è ufficialeIntanto Switch 2 raggiunge quota 19,86 milioni di unità vendute in un anno ... msn.com Per approfondire: ilsole24ore.com/art/chip-memor… #Nintendo #Switch #chip x.com Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/chip-memoria-sempre-piu-cari-nintendo-aumenta-prezzo-switch-2-AIoW9IxC #Nintendo #Switch #chip facebook