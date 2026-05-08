È finita ancora prima di cominciare | non sarà il nuovo numero 9 del Milan di Allegri

Dopo settimane di trattative e voci di mercato, il club rossonero ha ufficializzato che il giocatore cercato per rinforzare l’attacco non arriverà. La lista di nomi circolati nelle ultime settimane non ha incluso il profilo che molti tifosi aspettavano, quello che avrebbe potuto portare esperienza e gol in prima linea. La trattativa è conclusa e il Milan continuerà la stagione senza quel rinforzo specifico in attacco.

La lunga serie di nomi accostati al Milan per rinforzare l’attacco il prossimo anno non ha riguardato davvero quel profilo che tanti tifosi avevano messo in cima ai desideri, quel nome che avrebbe dovuto portare qualità e gol in zona offensiva. Negli ultimi giorni a circolare era stato quello di un attaccante brasiliano con esperienza internazionale e ancora molto appetibile sul mercato, ma le ultime indiscrezioni, prendendo le parole dell’esperto di mercato Matteo Moretto come riferimento, sembrano spazzare via ogni ipotesi di un suo approdo a Milano. Secondo l’esperto di mercato, “non risultano contatti tra i club e in nessun modo il Milan si sarebbe mosso per quanto riguarda l’opzione Gabriel Jesus dell’Arsenal”.🔗 Leggi su Sportface.it

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