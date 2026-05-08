Nel cuore di Modena si trova il Duomo, un edificio che combina elementi di diversa epoca e storia. Nel portale principale sono visibili resti romani inseriti nella struttura, mentre la Porta della Pescheria presenta decorazioni e leggende legate alla figura di re Artù. Le opere sono attribuite a Wiligelmo, uno degli artisti più importanti del periodo medievale, e nascondono dettagli che richiedono un’attenta analisi storica.

? Punti chiave Come sono finiti i resti romani nel portale del Duomo?. Perché la Porta della Pescheria racconta leggende sul re Artù?. Chi ha realizzato il presepe con lo stile di Raffaello?. Quali eventi gratuiti si terranno nel maggio 2026 a Modena?.? In Breve Traslazione salma San Geminiano con Matilde di Canossa e Papa Pasquale II nel 1106.. Opere di Antonio Begarelli e Dosso Dossi custodite all'interno del complesso monumentale.. Eventi gratuiti a Modena tra marzo e giugno 2026 presso Sala Truffaut e CEAS.. Attività presso il Canile Intercomunale programmata per il 9 maggio 2026.. Il 9 giugno 1099 segnò la posa della prima pietra del Duomo di Modena, monumento che sette anni dopo vide la traslazione della salma di San Geminiano con Matilde di Canossa e Papa Pasquale II.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Duomo di Modena: tra capolavori di Wiligelmo e segreti medievali

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