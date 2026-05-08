Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha approvato il bilancio preventivo per il 2025, che prevede un utile netto di due milioni di euro. La delibera include anche un investimento di due milioni di euro destinato al Policlinico. La decisione riguarda la pianificazione finanziaria e le risorse da allocare per il prossimo anno, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici o sui criteri di distribuzione.

Approvato il Bilancio 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda: utile netto di 2.037.617 euro, in crescita del 18% rispetto al 2024, il miglior risultato d’esercizio dalla nascita della Fondazione. Dal 2015, primo anno di gestione operativa, l’utile netto è cresciuto del 178%, mentre i ricavi dell’attività patrimoniale hanno raggiunto 6,3 milioni di euro (+98% rispetto al 2015), grazie alla progressiva valorizzazione del patrimonio affidatole dal Policlinico, frutto di sei secoli di donazioni. Il risultato economico non è un fine, ma il mezzo che rende possibile la missione della Fondazione: il CdA ha deliberato la destinazione di un contributo di 2 milioni di euro a sostegno dei progetti di ricerca scientifica, umanizzazione delle cure e tutela dei beni culturali del Policlinico di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due milioni di euro per il Policlinico

Dalla RER 2,4 milioni di euro di finanziamento per la ricerca in AOU Modena | TRC 20/4/26

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